Bonus psicologo, come fare richiesta e fino a quando: la nuova circolare dell'Inps. Importi e scadenza

Bonus psicologo, è in arrivo la nuova circolare Inps. La domanda per l’anno 2023, spiega l’istituto di previdenza, potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. La richiesta potrà avvenire esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: il portale web utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it (e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID), con Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi contattando il numero verde 803.164 o il numero fisso 06 164.164. Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, spiega ancora l’Inps, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.