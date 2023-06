Strada chiusa per tre mesi, la rivolta dei commercianti di Istrana: «Farà più danni del Covid, perderemo il 30% delle entrate» Video

di Eleonora Pavan

ISTRANA (TREVISO) - È grande la preoccupazione tra i commercianti di Istrana per la chiusura al traffico di via Cesare Battisti per i tre mesi estivi a causa dei lavori di realizzazione della rete fognaria dell’Ats nel centro abitato.

Sono in molti a lamentarsi di questo disagio che, per quanto tra gli abitanti crei al massimo alcune scomodità, per gli esercenti è un vero e proprio danno economico. Via Battisti, infatti, è una delle principali vie di transito e tre mesi di chiusura forzata non potranno che avere un impatto. A parlare della situazione sono in ordine di comparsa nel video: Alfonso Calzavara (cartoleria Calzavara), Nadia Pecci (centro benessere Miraggio), Enrico Monte (Nova Creativa) e Luca Rigo (pasticcerica Rigo).