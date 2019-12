Fa prostituire l'amica 49enne nella propria casa, arrestata

TREVISO - Una donna cinese di 42 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in quanto sorpresa all'interno di un appartamento di Fonte nell'atto di accogliere ed accompagnare clienti maschili in una stanza in cui «operava» una connazionale 49enne. La casa di appuntamenti era contattabile dai fruitori grazie alle informazioni diffuse su siti online dedicati al commercio sessuale. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Entrambe le donne risultano senza fissa dimora.

