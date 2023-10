Cammino del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene supera quota mille camminatori. Luca Zaia: «Arrivano da 19 Paesi diversi»

CONEGLIANO/VALDOBBIADENE (TREVISO) - Il Cammino del Prosecco supera quota 1000. Degli oltre mille camminatori che hanno prenotato il neonato Cammino del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene lungo le prealpi trevigiane, quasi 400 hanno compilato il modulo online sul sito dell'Associazione per scaricare la propria credenziale mentre gli altri si sono rivolti direttamente alle strutture turistiche e ricettive del territorio, dove è possibile anche "collezionare" i timbri che testimoniano il completamento della tappa o dell'intero tracciato. «Sono quattro anni che le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si sono guadagnate con le unghie il riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità Unesco - dice il presidente del Veneto Luca Zaia -. Con questo sigillo si è premiato la bellezza delle nostre terre ma anche il lavoro di coloro che hanno saputo cogliere la grande sfida, quella di investire sul turismo emozionale su circuiti, solo apparentemente e solo per ora, minori. La notizia che in quasi tre mesi dall'inaugurazione del Cammino sono mille i camminatori che lo hanno scelto, è solo l'ennesima conferma della bontà della visione e della conduzione di una simile strategia». «I mille camminatori attratti dalle Colline sono per metà italiani e per l'altra sono provenienti da ben 19 paesi differenti - aggiunge -. È un dato che, a conti fatti, segnala una equivalente affermazione sul mercato turistico nazionale e su quello internazionale del Cammino. Il segnale che si sta lavorando bene e in maniera competitiva per attrarre un ampio raggio di quel turismo che trova la sua realizzazione in queste terre ricche di valore paesaggistico, tradizione agricola ed enogastronomica, testimonianze storiche e artistiche».