TREVISO - « Mi è stata proposta una stanza in affitto a 350 euro al mese. Con bagno in comune. Ad oggi non ho trovato altro. Per il momento continuerò a fare il pendolare » . Il caro-affitti nella Marca colpisce anche gli insegnanti che tra una settimana esatta, il 13 settembre, inizieranno il nuovo anno scolastico. Chi arriva da fuori fatica a trovare una sistemazione. Non serve andare troppo distanti. Uno dei casi più eclatanti riguarda un insegnante di Verona che dopo una serie di supplenze è stato immesso in ruolo in una scuola superiore della zona di Treviso. A fronte di una raffica di telefonate per individuare un appartamento da prendere in affitto, si è ritrovato davanti alla proposta di una stanza a 350 euro al mese. Con il resto dell’alloggio da condividere con i coinquilini. Dalla cucina al soggiorno, compreso pure il bagno. L’alternativa è fare ogni giorno il pendolare tra Treviso e Verona. Ma sembra un’odissea. « Sarebbe possibile svegliandomi alle 4 di mattina. A Verona c’è un treno che parte per Treviso alle 5.22 – spiega – il viaggio dura oltre due ore. Ma questo mi permetterebbe di arrivare poco prima delle 8. Vedremo cosa sarà meglio fare nel momento in cui avremo l’orario definitivo » . Il tutto al netto di ogni possibile imprevisto. A partire dai cambi. Il caro-affitti pesa.

LA SCELTA

Il nodo sta anche alla base della scelta di molti professori del sud Italia di non trasferirsi più nel trevigiano. A queste condizioni, è il pensiero, meglio andare avanti con qualche supplenza breve nel proprio paese. « E’ chiaro che per insegnanti che prendono meno di 1.500 euro al mese, pur essendo spesso plurilaureati e plurititolati, è difficile trasferirsi dovendo far fronte ad affitti da 700 o da 800 euro al mese, parlando di un appartamento, senza contare tutte le altre spese – spiega Giuseppe Morgante della Uil Scuola – attualmente si arriva anche a proporre singole stanze in affitto, tra l’altro a prezzi tutt’altro che leggeri. Ma questa è una sistemazione che potrebbe andare bene per degli studenti, non per dei professionisti. Il problema esiste e sarà sempre più importante » .

LA PROPOSTA

Non a caso Morgante aveva lanciato la proposta di iniziare a lavorare per mettere a disposizione almeno 200 alloggi ad affitto calmierato proprio per gli insegnanti. « Gli alloggi oggi sono difficili da trovare. E spesso i costi sono insostenibili » , rimarca Marco Moretti, segretario della Flc-Cgil di Treviso. Le difficoltà sono confermate anche dallo Snals, sindacato autonomo dei lavoratori della scuola. « Siamo stati contattati da insegnanti del sud Italia e di altre regioni che hanno rinunciato all’incarico perché gli affitti sono proibitivi – rivela il segretario Salvatore Auci – il punto è che gli stipendi degli insegnanti sono miseri. E’ questo il problema che andrebbe affrontato alla radice » . « Per i docenti di materie scientifiche, poi, le cose sono ancora più complesse – aggiunge – se si confronta lo stipendio di un insegnante con quelli che si possono trovare nel mercato privato, è facile capire come mai scarseggiano » . A metà agosto era arrivato un segnale chiaro: nella prima “Call veloce”, il sistema nazionale pensato per assegnare rapidamente parte delle cattedre con annessa assunzione a tempo indeterminato, nessuno ha scelto di venire a coprire uno dei quasi 400 posti di sostegno disponibili del trevigiano. Una volta il trasferimento dal centro-sud Italia alla Marca era ambito, se non altro per la maggiore disponibilità di cattedre. Adesso non è più così. Da una parte servono insegnanti specializzati, soprattutto nel sostegno. Dall’altra, però, spostarsi non conviene più. In 10 anni la quota di docenti del centro-sud nelle graduatorie per le supplenze è scesa dal 50 a meno del 36%.

NOMINE SUPPLENTI