Stanno per iniziare le scuole, ma per molte famiglie è un problema serio. Già, perchè per quest’anno c’è una spiacevole sorpresa per le famiglie: un aumento rilevante dei costi per la cancelleria necessaria. E non solo. Anche zaini, libri e altri strumenti utili (a volte indispensabili perchè richiesti) hanno visto incrementare – e non di poco – i costi. Nell’ultima indagine di Altroconsumo, infatti, emerge che nel 2023, una famiglia spenderà in media per la cancelleria scolastica circa il 17% in più rispetto al 2022.



QUANTO MI COSTI



Altroconsumo ha fatto una sorta di analisi dettagliata dei costi associati all’acquisto del materiale necessario per la scuola elementare e media. Per un bambino che inizia la prima elementare, la spesa annuale per la cancelleria è stimata in 161 euro (di media), contro i 137 euro del 2020. L’aumento registrato in 3 anni è quindi del 17%. Anche considerando le scuole medie i costi sono aumentati in modo simile. Si parla di 150 euro (sempre in media) mentre nel 2020 erano 127 euro (+18%). Non è finita. Se è vero che lo zaino ha il costo più alto è altrettanto vero che i libri sono un fardello economico con una spesa che in questo caso colpisce duramente le superiori. Si va dai 400 ai 700 euro per il primo anno.



IMPOVERIMENTO



Ma oltre ai costi sempre più elevati, sono i numeri delle famiglie in difficoltà che fanno impressione. Famiglie che non hanno la possibilità economica di fornire ai figli tutti gli accessori per affrontare l’anno scolastico. Un dato indicativo. Nell’ambito pordenonese che racchiude i Comuni di Pordenone, Porcia, Cordenons, Roveredo, San Quirino e Zoppola (un totale di poco più di 100 mila persone) le coppie con figli che si sono dovute rivolgere ai Servizi sociali sono state 2.400. Di più. Si devono sommare poi altre mille famiglie tra monoreddito (un solo genitore che lavora) e unigenitoriali (separazioni, decessi e altri motivi). In tutto 3.400 famiglie per un totale di più o meno 5.400 tra bambini e ragazzi che non hanno ancora il kit scuola. Difficile avere un dato sull’intero Friuli Venezia Giulia, ma la stima parla di circa 31 mila famiglie sull’intero territorio con seri problemi a garantire ai figli zaini, astucci, quaderni, libri, abbonamenti per i mezzi pubblici e pagamento del ticket mensa.



L’ASSESSORE



«Stiamo assistendo a una continua risalita per quanto riguarda le emergenze economiche e anche sociali delle famiglie. Per quanto riguarda l’ambito del Noncello - spiega l’assessore alle politiche sociali, Guglielmina Cucci - abbiamo quasi quotidianamente segnalazioni che riguardano difficoltà familiari che non sono solo economiche, ma anche sociali. Fortunatamente i Servizi sociali riescono a intercettarle, ma non sempre è così facile».



LA DONAZIONE