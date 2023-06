MONTEBELLUNA (TREVISO) - Al momento, grazie alla vittoria ottenuta nel mese di aprile, è la migliore parrucchiera d’Italia. Così ha decretato la classifica top 20 dei migliori parrucchieri, stilata dal giornale del parrucchiere, che gestisce una gara online attraverso i social. In realtà, però, questo non è un risultato sporadico, ma l’ultimo di una lunga serie di successi. Una soddisfazione non da poco per Monica Bergamin, che non gestisce un negozio in chissà quale grande centro d’Italia, ma nella piccola Sant’Andrea, frazione di Montebelluna. Dove però il suo “Stile Amaranto” è diventato un vero e proprio punto di riferimento per le clienti. Soprattutto per la fantasia e la bravura con cui Monica riesce a realizzare dei colori e dei tagli originali e adatti a ciascuna.

IL CONCORSO

La categoria di gara nella quale si è imposta è quella femminile per taglio, colore e piega. «Da una lunga selezione - ha comunicato infatti in questi giorni il Giornale del parrucchiere - abbiamo pubblicato i lavori di 411 parrucchieri partecipanti provenienti da tutta Italia. Ecco qui i vincitori, i 20 migliori parrucchieri d’Italia. Il meglio regione per regione. Hanno stravinto su chiunque, l’Italia intera li ha apprezzati». Poi la classifica, nella quale al primo posto c’è appunto Monica Bergamin, al secondo Giada De Gregorio della provincia di Reggio Emilia, al terzo Patrizia Pavan della provincia di Milano. «Ho iniziato l’anno scorso così per gioco - dice Monica - nel senso che ho pensato di pubblicare un lavoro mio tutto colorato. E da lì poi ogni mese pubblico un mio lavoro, posizionandomi sempre ai primi posti. Io invio le foto al giornale del parrucchiere e poi loro le diffondono. La classifica viene decretata poi da una giuria provinciale regionale e poi Nazionale». Una delle prime vittorie di Monica fra l’altro ha un sapore speciale. L’aveva ottenuta con la splendida Nicole Bellusci, la giovane scomparsa un paio di mesi fa in seguito ad un tragico incidente in moto. «Anche con Nicole - ricorda Monica - ero arrivata a primo posto provinciale, regionale e seconda nazionale». Un ricordo che rimarrà indelebile.