Aurora Ramazzotti allatta il figlio mentre fa la pedicure e i capelli: «La chiave è essere multitasking». Critiche sui social: «Sei una privilegiata»

Aurora Ramazzotti: neo mamma e nuova routine quotidiana. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha da poco dato alla luce il piccolo Cesare Augusto avuto con il compagno Goffredo Cerza.

Aurora sta testimoniando sui social il suo cambio di vita.

«Sto provando l'allattamento, un'esperienza davvero intensa, ma poi vi racconterò tutto quanto. Per me la cosa più emozionante adesso è vedere Goffredo con il bambino» ha scritto Aurora Ramazzotti. Non ha nascosto di avere dei momenti no come può capitare dopo il parto. L'acne è tornata e ovviamente la sua immagine non è come quella di un anno fa ma ha scelto di non farne un dramma.

Ad aiutarla c'è sempre nonna Michelle Hunziker, particolarmente entusiasta dell'arrivo del nipotino. Per Cesare Augusto ha anche predisposto uno spazio in casa, con culla e fasciatoio. Quando il piccolo è con la nonna, la neo mamma può pensare un po' a se stessa, che si tratti di una passeggiata o di fare un salto dall'estetista di fiducia, per ritoccare la manicure. L'arma in più di Aurora? Provare a essere multitasking, come ad esempio allattare suo figlio mentre è dal parrucchiere.



La reazione del web

Su Twitter un utente si scaglia contro la giovane mamma: «Ed ecco un'altra che ha capito come si sta al mondo...lavorare nemmeno per scherzo tanto pagano i nonni che hanno un borsellino bello gonfio e via di foto senza senso tutto il giorno». Su Facebook c'è chi scrive: «A me interessa sapere come fa a campare: cioè che lavoro faceva prima e farà dopo la maternità». La maggiorparte degli haters sembra concordare con chi scrive:«Poverina non avrà nessuno che l'aiuta...milioni di mamme lo fanno e anche da sole» ma anche «Sei una privilegiata». Sotto il post pubblicato dalla mamma si può leggere il primo commento che attacca con ironia gli haters di Aurora: «Qualcuna ha già scritto “che mamma orrenda che sei che porti il tuo bambinoooohhhhh in mezzo agli odori chimici” ???»