TREVISO - L’hanno trovata lì, sugli scaffali del supermercato, nascosta dietro alcuni pacchi di prodotti in vendita. Una pistola in tutto e per tutto identica a un’arma da fuoco, anche se, di fatto, in grado di sparare solo pallini in metallo. Una pistola giocattolo, a gas, ma comunque capace di fare del male. E soprattutto di intimidire. Una scoperta di certo inquietante quella fatta alle 16 di lunedì all’interno del Pam di via Zorzetto, sulla quale stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri di Treviso, subito intervenuti dopo la chiamata del direttore del supermercato. Ben celata, ma non troppo, tra i prodotti in vendita, c’era infatti una pistola a gas Gamo P23 calibro 4.5. Nel caricatore 10 pallini di metallo. Chi l’abbia messa lì, e soprattutto perchè, resta al momento un giallo. Che potesse servire per una rapina, magari proprio ai danni del supermercato, resta un’ipotesi piuttosto remota. Più facile invece che qualcuno abbia tentato di celarla a un controllo delle forze dell’ordine, sempre presenti nella zona tra piazza Borsa e via Zorzetto. Non a caso, proprio domenica, c’era stata anche qualche screzio non distante dal supermercato ed erano intervenuti gli uomini in divisa. L’ipotesi è insomma che qualcuno dei presenti, sapendo di poter andare incontro a problemi se trovato in possesso dell’arma, seppur giocattolo, abbia deciso di abbandonarla all’interno de market, con l’idea di tornare a prenderla quanto prima. Salvo poi essere ritrovata prima dai dipendenti del Pam, che l’hanno subito consegnata ai carabinieri.