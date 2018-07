© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Finisce un incubo. Qusta notte è stato arrestato il piromane delle auto in via Pinelli a Treviso. È stato preso in flagranza di reato, dopo che aveva appiccato l'ennesimo incendio ad altre due macchine. Si tratta di un giovane, tutti i dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa nel corso della mattinata.