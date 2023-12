Identificato il "pirata" che ha urtato una donna in bici ed è fuggito: è un 64enne

CARBONERA - I carabinieri della stazione di Roncade hanno identificato il presunto responsabile dell'investimento della 47enne che ieri mattina, 1 dicembre, stava percorrendo in bicicletta la via Grande in località Mignagola di Carbonera. I riscontri raccolti dai militari dell'Arma hanno consentito infatti di risalire al Suv di proprietà di un 64enne, deferito in stato di libertà, la cui posizione sarà ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso. Fortunatamente la ciclista, ricorsa alle cure dei sanitari dopo la caduta dalla bici, ha rimediato solo alcuni giorni di prognosi.