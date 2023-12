Carbonera, caccia al pirata della strada: ha urtato una donna in bici a Mignagola ed è scappato

CARBONERA (TREVISO) - Pirata della strada urta una ciclista che cade a terra e scappa senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto nella mattina del primo dicembre intorno alle 7.30 s Mignagola di Carbonera, in via Grande. Vittima dell'incidente una donna di 47 anni della zona. La ciclista è stata condotta in ambulanza in ospedale e si trova in osservazione per le cure del caso. Le prime ricerche del mezzo allontanatosi hanno dato esito negativo. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia di Treviso.