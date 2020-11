Pian Cansiglio, due bambini di 9 anni si perdono nel bosco: tanta paura, poi l'abbraccio

PIAN CANSIGLIO. Alle 15 è scattato l'allarme, subito rientrato, poiché non si trovavano più due bambini in Cansiglio. I due amichetti di 9 anni di Mestre tornando da Candaglia verso la Piana del Cansiglio, nel tagliare un tornante avevano perso l'orientamento e non erano più comparsi. Dopo averli cercati e chiamati a lungo invano, il padre di uno di loro aveva allertato i Carabinieri facendo mettere in moto la macchina delle ricerche, con il Soccorso alpino dell'Alpago è delle Prealpi Trevigiane subito attivati, assieme al Centro mobile di coordinamento, al Sagf e ai Vigili del fuoco. Poco dopo è fortunatamente arrivata la notizia che il papà li aveva ritrovati e l'emergenza è cessata.

Ultimo aggiornamento: 18:39

