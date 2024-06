TREVISO – Il Benetton bussa alla storia dell'United Rugby Championship e ci entra di forza conquistando per la seconda volta, a distanza di 5 anni, la qualificazione ai playoff. In un Monigo nuovamente tutto esaurito, con le tribune tutte biancoverdi per i cappellini consegnati all'ingresso al pubblico, i Leoni hanno dominato il match dell'ultima giornata, lo spareggio con Edinburgh imponendosi 31-6 (pt 12-6). Dopo il giallo sventolato a Izekor (poi autore di una pregevole doppietta) al primo minuto, il Benetton ha preso in mano la partita con due mete nella prima frazione siglate da Mendy (7') e Ravate (34') a fronte dei due piazzati di Ben Healy, il miglior marcatore dell'Urc. Nella ripresa il travolgente crescendo biancoverde che ha messo il sigillo a vittoria piena con bonus offensivo e approdo ai playoff con i quarti in trasferta in programma nel prossimo week-end con gara secca.