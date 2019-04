Peugeot di un nomade forza posto di blocco e fugge: inseguimento in Castellana

TREVISO - Pauroso inseguimento nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, sulla Statale Castellana: un nomade a bordo di una Peugeot bianca (che viaggiava con il portellone posteriore rialzato per non far vedere la targa) ha forzato un posto di blocco tra Vedelago e Istrana. E' quindi poi scappato alle forze dell'ordine, ma è scattato subito l'inseguimento.



Il nomade - noto alle forze dell'ordine per i precedenti - ha fatto inversione di marcia e tornato in Castellana fino a Castelfranco dove è stato e raggiunto da un'altra pattuglia che gli si è messa di traverso per poi bloccarlo



E' stato così arrestato propria in rotonda all'altezza del Mc Donald's.



I particolari sul Gazzettino del 25 Aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA