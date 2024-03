TREVISO - Non si ferma all’alt delle Polizia locale. Anzi alla vista degli agenti ha accelerato tentando di fuggire. Verso le 10 di ieri mattina è quindi nato un inseguimento lungo la Noalese, finito poco dopo l’aeroporto. Il 53enne alla guida di una Fiat Uno si è quindi fermato ammettendo: «Sono scappato perché non ho l’assicurazione, scaduta da mesi. E non volevo essere multato». E invece dovrà pagare una sanzione salatissima: 1500 euro per non avere l’assicurazione e per aver ignorato il segnale della pattuglia. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Unità operativa di sicurezza che, ogni giorno, svolge controlli mirati per individuare mezzi in circolazione senza assicurazione e revisione. Che sono, purtroppo, sempre tanti.

I FATTI

Il 53enne è stato intercettato mentre procedeva in via Noalese. La pattuglia del Polizia locale, guidata dal comandante Andrea Gallo, era intenta nei soliti controlli fermando le auto per verificare documenti e condizioni del mezzo. Verso le 10 la paletta è stata sventolata davanti alla Fiat Uno che, però, anziché fermarsi ha accelerato. La pattuglia si è subito messa all’inseguimento badando bene a non mettere in pericolo le altre auto. In pochi minuti gli agenti hanno quindi raggiunto il fuggitivo. Ed è subito emerso che l’auto era priva dell’assicurazione, scaduta da otto mesi, e che l’uomo stava tentando di fuggire per evitare la multa. A un controllo più approfondito è anche emerso che era recidivo: già nel 2019 era stato sanzionato per la stessa infrazione.

IL PIANO

I controlli rientrano nel piano sicurezza che la Polizia locale ha predisposto per il weekend pasquale. Da oggi a lunedì, giorno di Pasquetta oltre che giornata ecologica con traffico vietato dentro le mura, saranno in servizio ogni giorno sei pattuglie per un totale di 25 uomini. Durante i servizi serali una particolare attenzione sarà prestata ai controlli per la guida in stato di ebrezza, cui si aggiungeranno anche le verifiche antidroga con l’unità cinofila e quelli per il rispetto dei limiti di velocità utilizzando il telelaser.

IL FURTO

A Spresiano, invece, giovedì notte i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 19enne residente in provincia di Venezia, accusato di aver rubato da un’auto parcheggiata vicino all’Odissea i documenti di circolazione. I militari, allertati dal personale addetto alla sicurezza del locale, hanno immediatamente rintracciato il ragazzo che stava cercando di allontanarsi.