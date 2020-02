Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - «Trasformerò lanella». Treviso come Barcellona, con il mercato del pesce che diventa oasi dei sapori e dello street food per delineare, nel punto più bohèmien della città, il rito dell'aperitivo in maniera davvero esclusiva. Così come oggi avviene nella Boqueria, il caratteristico mercato coperto della città catalana, anche Treviso avrà un luogo dove il cibo, e in particolare pesce e street food, diventeranno ricerca ma anche approdo turistico. Chi infatti arriva a Barcellona e non visita la Boqueria?Nelle intenzioni di Roberto Morena, chef e proprietario dell'Acquasalsa, questo potrebbe avvenire anche nella Marca trevigiana. «Ora l'Acquasalsa ha un papà solo» ha confermato lo chef a proposito della separazione (serena e consensuale) da Paolo Lai, ratificata proprio pochi giorni fa. La citazione fa riferimento al libro fresco di stampa dedicato al Tiramisù (Il Tiramisù ha una mamma sola scritto da Francesca Verdura) ed editato appunto dalle Beccherie di Lai. «Da qui parte una nuova avventura volta a fare diventare il locale un indirizzo che racconti tutto il quartiere in cui insiste». Il primo passo saranno le grigliate en plein air durante la bella stagione nell'area di fronte al locale con vista sul fiume. Ma Morena ha già inoltrato le richieste in Comune per poter gestire una parte del mercato del pesce e dare corpo al suo sogno.«Treviso vanta un'offerta gastronomica molto interessante: all'Acquasalsa abbiamo ripensato al concetto di ciccheto in maniera smart. Ma in un luogo come questo si può fare molto di più». Le idee di Morena stanno conquistando i trevigiani: le polpette di baccalà alla vicentina, le mozzarelle in carrozza, le nuovissime polpette di cacio e pepe. «In cucina mi piace utilizzare tradizione e materia prima con un occhio alle nuove abitudine e al pubblico giovane». Morena è in procinto di chiudere un'altra partita interessante al ponte dei Triperi rilevando il bar Luna per aprire, insieme ad altri soci, un locale tutto dedicato ai cockatil e al gin. L'arrivo a Treviso rappresenta un ottimo investimento per lo chef Morena. Roberto infatti ad Avellino ha lasciato un posto da impiegato per andare prima in Sardegna e inseguire la sua passione imparando da una leggenda come Rita Denza del ristorante Gallura di Olbia. Un campano che a Treviso ha reinventato la cucina di pesce contaminandola con sapori del sud e nuove proposte.