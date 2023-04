Treviso. Passerella sul fiume Dosson, collegate Sant'Antonino e Casier

TREVISO - Un passaggio cruciale, che fino a ieri non dava certo sicurezza ai ciclisti di passaggio. Ora la situazione è completamente cambiata grazie alla passerella ciclopedonale installata oggi, 19 aprile, sul fiume Dosson. In mattinata è stata “varata” la struttura d’acciaio di collegamento tra il quartiere di Sant’Antonino e Casier nell’ambito della realizzazione della pista ciclabile di Sant’Antonino, ora in continuità con l’itinerario ciclabile di Casier.

Il ponte

Si tratta di una passerella in metallo lunga venti metri e larga tre che che mette in sicurezza uno dei punti più pericolosi di Treviso. «Dal 26 aprile asfalteremo tutto il tratto stradale dal confine comunale fino alla Scuola materna di S.Antonino» ha precisato l’assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Il termine previsto per questa tranche di lavore è fine mese. «Ringrazio il sindaco Mario Conte, il Sindaco di Casier Renzo Carraretto, l’impresa Oribelli sempre pronta e disponibile - ha aggiunto Zampese -, il settore Lavori pubblici Ing Spigariol e ing Paladin, l’impresa Carpent ed il Direttore dei lavori ing Gino Polverini». Il Comune ha poi rivolto un ringraziamento particolare ai cittadini residenti in zona che nell’ultimo mese hanno dovuto subire i disagi dovuti ai lavori in corso. Ora però è stato messo in sicurezza un punto nevralgico che per molte famiglie, finora, aveva di certo rappresentato un elemento di insicurezza data la pericolosità della curva sul quel tratto.