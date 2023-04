JESOLO - Zona a traffico limitato al via dal 25 maggio. L'Amministrazione comunale ha approvato le date in cui sarà in vigore la Ztl serale lungo le vie principali del Lido di Jesolo, successivamente formalizzate attraverso la pubblicazione della relativa ordinanza dirigenziale. Il provvedimento scatterà dal 25 maggio e scadrà il 17 settembre: sarà valido tutti i giorni dalle 20 alle 6. I tratti interessati saranno quelli di via Dante Alighieri, via Mameli, via Bafile, via Nievo, via Aleardi, via Silvio Trentin, Via Foscolo, via Verdi e via Dei Mille.

SPERIMENTAZIONE

Proprio in questo tratto della via principale, nella prima parte del mese di maggio, partirà anche la sperimentazione della prima "Zona 30" di Jesolo. La zona a traffico limitato riguarderà poi anche via Levantina, via Altinate, viale Oriente (tra piazza Torino e via Olanda). Il provvedimento vieta la circolazione e la sosta di tutti i veicoli durante le ore in cui è in vigore, mentre i pedoni potranno liberamente accedere su tutta la sede stradale. A segnalare l'inizio della zona a traffico limitato saranno delle barriere in calcestruzzo.

IL RECORD

Con l'entrata in vigore della zona a traffico limitato, 10 chilometri di Jesolo si trasformano nel tratto pedonale più lungo d'Europa. In concomitanza con l'istituzione della Ztl, entreranno in vigore anche le nuove disposizioni in materia di carico-scarico, sosta e transito. Il provvedimento riguarderà via Bafile, via Dante fino a piazza Manzoni, via Silvio Trentino, via Ugo Foscolo, via Verdi e via Dei Mille. L'ordinanza prevede la possibilità di effettuare i servizi di carico e scarico nelle aree riservate, individuate dalla segnaletica stradale di colore arancione, dalle 6 alle 11.30 e dalle 15 alle 18, dunque non più durante l'intera giornata. Nelle fasce orarie non interessate, quindi dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 20, le piazzole di carico-scarico saranno invece adibite a normale stallo di autovetture, escludendo quindi i mezzi pesanti, per il tempo massimo di 1 ora da indicare mediante l'utilizzo di disco orario.

Sempre con l'introduzione della Ztl, entreranno in vigore anche altre novità, ovvero il limite di 30 chilometri orari lungo via Bafile e le sue prosecuzioni e il divieto di transito e sosta per gli autobus in tutte le ore del giorno sempre lungo via Bafile e le strade collegate, tra piazza Marconi e via dei Mille. In questo caso il divieto interessa soprattutto i bus turistici, che dal 25 maggio potranno solo attraversare via Bafile e le altre strade interessate alla Ztl. Tutte queste modifiche vanno inserite nel contesto del nuovo Piano urbano del traffico varato dall'Amministrazione, che punta a un importante rinnovamento di via Bafile e delle sue prosecuzioni, all'insegna della sicurezza stradale. Da ciò la scelta di puntare al riordino degli stalli di carico-scarico, alla riduzione di velocità e alle limitazioni ad autobus e corriere, cercando di liberare la via principale del Lido dal traffico pesante nelle ore centrali, ovvero quando è maggiormente utilizzata.