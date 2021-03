TARZO - «La mia pensione è buona, ho una certa età e non ho particolari bisogni. Per questo desidero donare 10mila euro al Comune a favore di chi, in questo momento difficile segnato da una pandemia, ne ha bisogno». Parole che hanno sorpreso ed emozionato l'amministrazione comunale per quello che, a Tarzo, è un gesto straordinario che non ha precedenti.



IL BENEFATTORE

A compierlo un anziano che, dopo aver a lungo lavorato all'estero,...

