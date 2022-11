Pederobba, pedone urtato da un'auto: cade a terra ferito. Alla guida un 22enne

PEDEROBBA (TREVISO) - Incidente oggi, 14 novembre, a Pederobba, intorno alle 11.30: un pensionato del posto, di 74 anni, è stato urtato da un'auto mentre camminava, cadendo a terra e rompendosi il femore. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 22 anni.

L'uomo percorreva a piedi la via Cavallea, in direzione del centro, quando è stato urtato, per cause in corso di accertamento, da un'autovettura Renault Clio. Il pedone, soccorso e trasportato in ospedale a Montebelluna, ha riportato lesione al femore con una quarantina di giorni di prognosi. Illeso il conducente del veicolo. Hanno proceduto ai rilievi di legge i carabinieri della Compagnia di Montebelluna.