PEDEROBBA (TREVISO) - Pugno di ferro dell’amministrazione comunale contro i predoni che imperversano all’interno delle strutture cimiteriali asportando fiori e piante. Il primo cittadino Marco Turato ha deciso di prendere un provvedimento drastico contro la sgradevole sequela di atti beceri messa a segno nell’ultimo periodo a Pederobba.



IL PRIMO CITTADINO

«Abbiamo ricevuto le lamentele di diversi cittadini che, recandosi nei cimiteri e, ultimamente, in particolare in quello della frazione di Covolo per far visita ai loro cari defunti, hanno riscontrato che fiori e piante erano improvvisamente spariti dalle tombe - spiega il sindaco – un atto che lascia a tutti l’amaro in bocca perché si tratta di violare la sacralità del luogo. Come amministrazione comunale ci siamo subito attivati. Così, per cercare di debellare il problema in maniera concreta e definitiva, ho fatto installare una fototrappola capace di inquadrare l’area cimiteriale».

Lo strumento di rilevazione, puntato in direzione di chi entra ed esce dal cancello, aveva lo scopo di verificare se si fossero svolti atti deplorevoli di assoluta mancanza di rispetto verso i defunti e le persone colpite dal lutto. «Purtroppo, vagliate le riprese, le foto hanno già immortalato i movimenti di una signora che asporta fiori – prosegue un indignato Turato – rubare in cimitero? Abbiamo toccato il fondo. Non c’è più rispetto neanche per i defunti. A chi ha profanato le tombe, il mio più sincero disprezzo e l’impegno massimo di poterla identificare per una meritata denuncia. Cosa che ho già fatto alle forze dell’ordine, mettendole al corrente di quanto capitato ed allegando le foto che la ritraggono, affinché venga trovata nel più breve tempo possibile».



L’APPELLO

Ma non è tutto, dal momento che il sindaco ha anche un altro obiettivo. Quasi un monito per eventuali comportamenti analoghi. «Voglio fare in modo che questo soggetto possa comprendere l’estrema gravità dell’atto, dedicando le sue giornate a lavori di pubblica utilità a favore dell’intera cittadinanza e non per un mero proprio tornaconto. Invito tutti gli abitanti a vigilare e a cooperare con le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di furto o vandalismo. Insieme – conclude Turato - possiamo contribuire a proteggere e preservare i nostri affetti e il nostro patrimonio, oltre che a promuovere un senso di comunità solidale».