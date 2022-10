Ladri al cimitero: spariscono due scale per sistemare i fiori ai defunti

BRUGINE - Furto a Campagnola di Brugine nella notte tra giovedì e venerdì 28 ottobre. Qualcuno, incurante del sistema di videosorveglianza presente all'interno del camposanto di via del Cimitero, è penetrato all'interno e ha trafugato due scale utilizzate dalla collettività per posizionare i fiori ai defunti. L'episodio ha creato dolore nella piccola comunità di Campagnola anche alla luce del fatto che è ormai imminente la festività dei Morti. Il sindaco Michele Giraldo, venuto a conoscenza dei fatti, si è detto sconcertato: "Certe cose non dovrebbero accadere. L'aspetto economico è secondario anche se il danno è di 2mila euro. Si è andati a colpire la sensibilità della popolazione che si reca al cimitero per portare un fiore ai propri cari. Ho fiducia nelle forze dell'ordine e auspico che anche grazie alla videosorveglianza si possa rintracciare i colpevoli del furto".