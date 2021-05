BASSANO/MONTEBELLUNA - Il governatore Luca Zaia non usa mezzi termini: «Questa è un'opera d'arte. È la grande bellezza». Gli brillano gli occhi mentre lo dice guardandosi attorno. Accanto a lui, qualche centinaio di metri più avanti, si erge il casello di Bassano Ovest, nuovo punto di partenza per la Pedemontana Veneta. Nel giorno dell'inaugurazione del tratto più lungo, quello che arriva fino a Montebelluna, 35 chilometri che per la prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati