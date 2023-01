Ha fretta di venire al mondo, il piccolo nasce in auto...i genitori lo chiamano Anas

TREVISO - Anas aveva fretta di venire al mondo ed è nato in macchina in viale Fellissent. La chiamata alla centrale del Suem 118, ieri sera, 29 gennaio, intorno alle 22. Il papà era partito da Vazzola insieme alla moglie e si è accorto che le contrazioni iniziavano ad essere sempre più ravvicinate e che il bimbo da lì a poco sarebbe nato.

Le indicazioni per telefono

Così preoccupato ha chiamato i sanitari, l'operatore del 118 ha dato indicazioni di fermarsi con l’auto e a inviato immediatamente sia ambulanza che automedica. Quando gli equipaggi sono arrivati in viale Felissent la testa del bimbo era già visibile. I sanitari hanno proceduto ad accompagnare e gestire il parto con la rapida espulsione anche della placenta. Subito dopo il neonato e la mamma, entrambi in ottime condizioni, sono stati accompagnati in Ostetricia al Ca' Foncello. Entrambi stanno bene, il piccolo Anas pesa poco più di tre chilogrammi.