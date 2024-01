PAESE - Tony Hadley degli Spandau Ballet, con uno dei singoli di maggior successo “Gold”, pubblicato dalla Chrysalis nel 1983, estratto dall’album True, è tornato in televisione con i panni e la voce di Virginio Mussato, residente a Paese, che ha fatto dell’imitazione della band british anni ‘80 il suo cavallo di battaglia.

Mussato si è esibito nello show “Tali e Quali” andato in onda sabato sera su Rai 1, condotto da Carlo Conti. Stesso ciuffo assassino, stessa espressione, completo blu elegante, camicia bianca aperta su un foulard nel tono del blu, l’artista di Marca si è fatto onore. Forse, non come voleva. La voce, infatti, era un po’ troppo arrochita. «È stata un’esperienza fantastica - racconta Mussato - Peccato per la voce, non proprio brillante a causa di una brutta tracheite. Mi sono chiesto se era il caso di partecipare alla trasmissione in Rai, visto le condizioni della mia ugola, ma poi ho accettato la sfida e anche se sono arrivato ultimo è stato interessante vedere come funziona la macchina Rai, conoscere tanti musicisti e misurarmi con una platea come quella». Lui di mestiere fa l’agente immobiliare nell’agenzia in pieno centro a Treviso, in piazza Pio X. «Sono agente immobiliare da trent’anni e la mia passione per Tony Hadley è nata in quel periodo. Tutti mi dicevano che ero una goccia d’acqua con il frontman inglese. In più ho una vera passione per la musica. Così, nel 2016, ho messo in piedi una band tribute degli Spandau. Siamo sei amici e ci esibiamo nei pub, nelle sagre, nelle feste e anche per i privati. Abbiamo un nostro seguito e mi piace. È il mio lato B. Oltre al lavoro, ci sono gli Spandau Ballet». Mussato non ha rimpianti, anche se non è riuscito a farsi valere sul palco della Rai come avrebbe voluto: «Mi sarei mangiato le mani se avessi detto di no. Mi sono divertito e il giorno dopo l’esibizione ho ricevuto una valanga di messaggi di amici, ma anche di persone che non conosco. La potenza della televisione. È stata un’avventura magica. E da lunedì si ricomincia con il lavoro sognando la prossima esibizione nei panni di quello che è diventanto il mio amico amatissimo».

