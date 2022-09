Noleggia un carro armato per una festa e scatena il panico in paese: «Preparativi di guerra»

MONTEBELLUNA - Noleggia un carro armato per una festa, in paese scatta l'apprensione per il passaggio del mezzo militare. Più di qualcuno, ieri pomeriggio a Montebelluna ha telefonato ai carabinieri temendo chissà quale esercitazione o dispiegamento di truppe. Del resto, dopo l'invasione dell'Ucraina basta poco per alimentare l'isteria di massa. Ma i militari dell'Arma hanno spazzato via ogni timore: il mezzo, un carro da trasporto del tutto smilitarizzato è stato noleggiato regolarmente da un appassionato di armamenti bellici. E farà bella mostra di sé in un ristorante.