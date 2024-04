Passerella sulla Noalese, opera da due milioni. Da domani sera strada chiusa per 36 ore fino a domenica. Ecco le modifiche alla viabilità

TREVISO - Traffico bloccato da domani sera (12 aprile) per 36 ore davanti all'aeroporto Canova di Treviso per consentire la posa della nuova passerella pedonale. L'opera, una volta ultimata permetterà ai pedoni l'ingresso e l'uscita dallo scalo, scavalcando la Noalese.

La struttura, del valore di circa 2 milioni di euro, verrà posizionata nella notte tra venerdì 12 aprile e sabato 13 da Brussi Costruzioni, azienda del Gruppo Grigolin, paralizzando temporaneamente una delle principali arterie di accesso alla città. Saranno un centinaio gli operai impegnati, con l'utilizzo di due autogru specializzate. La passerella, commissionata da Aertre, collegherà il terminal del Canova con i parcheggi antistanti: lunga 50 metri, larga 4 e alta 6, è realizzata in carpenteria metallica e dotata, lungo tutta la struttura, di palette frangisole in alluminio, coordinate con i colori del terminal per garantire una certa continuità stilistica tra le due strutture. Dotata di scale e ascensore, sarà una via percorribile da tutti, senza barriere architettoniche.

Nelle prossime settimane si procederà con i lavori legati all’installazione degli ascensori, che verranno alloggiati in apposite strutture metalliche rivestite in vetro, completate entro l’estate.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è ridurre o eliminare l'interferenza tra il transito pedonale e il flusso veicolare, migliorando così la sicurezza e l'efficienza dell'area circostante l'aeroporto Canova e risolvendo così un importante nodo nella zona, a beneficio sia degli utenti della strada che dei pedoni.

Le deviazioni

La circolazione delle auto sarà interdetta in entrambi i sensi di marcia dalle 20 di venerdì alle 8 di domenica nel tratto compreso fra la nuova rotatoria del centro commerciale “Canova” (totalmente accessibile all’utenza) e via Le Canevare. Verrà comunque consentito l’accesso ai pedoni e ai veicoli di servizio all’aeroporto verso l’area accanto all’ingresso. Sarà anche garantito l’accesso al Park B per chi proviene da Treviso mentre, per chi proviene da Quinto sarà necessario seguire la deviazione su strada Boiago e via Serenissima prima dell’innesto nel tratto percorribile di strada Noalese. L’accesso alle aree park di via Le Canevare sarà possibile in direzione Quinto da strada Noalese e in direzione Treviso-Quinto attraverso la deviazione per via Serenissima e Strada Boiago. Per quanto riguarda l’area park Rent a Car si accederà dalla Noalese per la direzione Quinto-Treviso e attraverso il “by-pass stradale” di via Serenissima, strada Boiago e via Le Canevare per la direzione Treviso-Quinto; la stessa deviazione riguarderà, per chi proviene invece da Quinto, gli accessi alle aree Rent a Car Autovia e Sixt.