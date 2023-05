Aeroporto Canova di Treviso, al via i lavori per la nuova passerella pedonale sopra la Noalese Video

TREVISO - Aeroporto Canova, primo colpo di benna per costruire la passerella pedonale sulla strada Noalese. Un investimento da due milioni di euro a carico di Aer Tre su progetto di Save. Il termine previsto per i lavori è a fine 2023. «Si tratta di un'opera fondamentale non solo per quanto riguarda i servizi dell'aeroporto ma anche per la viabilità cittadina - ha spiegato il sindaco Mario Conte - in quanto permetterà ai viaggiatori di attraversare la Noalese in sicurezza, favorendo così la scorrevolezza del traffico su quel tratto di strada.

Parliamo di un'opera attesa che nasce dal confronto e dalla collaborazione con Save e Aer Tre che ringrazio per la disponibilità e la condivisione dei progetti».

I dettagli della passerella e l'inaugurazione del cantiere

Questa mattina, 12 maggio, il sindaco di Treviso e il presidente di Aer Tre hanno inaugurato il cantiere del nuovo sovrappasso pedonale fronte aeroporto che collegherà il terminal con i parcheggi posizionati sull'altro lato della strada. Una passerella sopraelevata, coperta sopra e aperta sui fianchi laterali che permetterà di far fronte al problema del traffico della Noalese migliorando anche le condizioni di sicurezza per chi deve attraversare la strada per raggiungere l'aeroporto e viceversa. La passerella vedrà uno sviluppo verticale di 11 metri, 52 metri di percorso invece orizzontale e un ascensore in entrambi i lati che potrà portare fino a 13 passeggeri che sarà chiuso nelle ore notturne in concomitanza al non funzionamento dell'aeroporto stesso.