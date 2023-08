TREVISO - Tremendo schianto sulla Noalese, a Treviso: due auto si sono scontrate intorno alle 16 di martedì 8 agosto, una persona è rimasta ferita. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, restando sulla carreggiata capovolta. L'ultimo incidente sulla Noalese risale solo a ieri sera, anche in quel caso coinvolti due mezzi, fra i quali un autobus della Mom.

I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto rovesciata il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem ed è stato trasferito in ospedale.

Illeso l'altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.