REVINE - «È stata una decisione di responsabilità, anzi di buon senso; abbiamo scelto la linea della prudenza. Non vogliamo che si crei un possibile focolaio qui da noi». Boris Bottega, parla col cuore in mano: per il secondo anno consecutivo si vede costretto ad annullare la sacra rappresentazione del presepe vivente prevista per il 26 dicembre e il 6 gennaio, con l'adorazione dei Magi. Una tradizione amata in paese, che dal 1934, in quasi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati