TREVISO - Altro che veloce passata con l’idropulitrice: per ripulire la facciata delle scuole elementari Toniolo serve un lavoro approfondito, come ridipingere tutta la superficie. Costo: oltre 10mila euro e almeno 4 giorni di lavoro per ripulire tutto dalle enormi scritte vergate con vernice rossa da ignoti no vax. Questo il responso del sopralluogo fatto ieri dai tecnici dei Lavori Pubblici e dall’assessore Sandro Zampese che, alle 8,30, era già sul posto. I danni della bravata di domenica notte, come era immaginabile, non sono quindi da poco.