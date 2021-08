TREVISO - All'inizio di agosto si è sottoposta alla prima dose contro il coronavirus. Ma da dieci giorni si ritrova sospesa come No-Vax. Ed è destinata a rimanere in questa situazione, senza poter lavorare, almeno per un mese. Adesso è pronta a chiedere i danni. Per l'Usl, però, non ci sono margini: potrà tornare in servizio solo dopo la seconda dose. La protagonista della vicenda è Elisa Bastasin, infermiera di 47 anni impegnata come libera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati