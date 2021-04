Colpo da 1.500 euro al negozio QuelloGiusto di Oderzo: prese le tre ladre, una è minorenne

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Questa mattina i carabinieri di San Polo, al termine di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per furto in concorso, una 30enne, una 22enne ed una minorenne ritenute responsabili del furto a Oderzo, avvenuto nella serata di ieri nel negozio “Quellogiusto”.

Le tre, con residenze in altre province del nordest, dopo aver compiuto il furto, si erano allontanate a bordo di una Lancia Delta che però, diramate le ricerche in zona, è stata successivamente intercettata e fermata dagli operanti. Ben 5 borse da donna, del valore complessivo di Euro 1.500 circa, sono state trovate in possesso delle tre giovani e sono state recuperate e restituite dai militari dell’Arma al legittimo proprietario.