TREVISO - Fino a più di 3.500 euro al metro quadrato, in media. A tanto ammonta la spesa che deve preventivare chi intende acquistare un negozio lungo le vie di passaggio all'interno delle mura di Treviso. Mentre per un affitto si arriva a viaggiare anche verso i 30mila euro al mese per uno spazio tutt'altro che enorme. «Solo le grandi catene dei marchi internazionali possono permettersi di far fronte a una situazione del genere avverte il Federico Capraro, presidente di Ascom-Confcommercio di Treviso per i piccoli negozianti la cosa è insostenibile. Con il risultato che i negozi di vicinato chiudono, senza che nessuno riapra. A volte vengono sostituiti da bar, gli unici che sembrano ancora reggere. Ma anche qui il turnover è altissimo».

LE VENDITE

Il quadro uscito dall'ultima indagine di TecnoCasa è confermato dagli annunci pubblicati negli ultimi giorni. Anzi, ci sono picchi decisamente maggiori. Per un locale commerciale da 140 metri quadrati in Calmaggiore si arriva a chiedere oltre 1,6 milioni di euro. Vuol dire quasi 12mila euro a metro quadrato. Proposta fuori mercato? Quel che è certo è che ce ne sono altre che superano la quota di 3.500 euro, pur in misura minore: dai 1,8 milioni chiesti per un negozio di 500 metri quadrati a ridosso di piazza dei Signori a una forbice tra i 950mila euro e 1,2 milioni per negozi da poco più di 300 metri quadrati tra la zona del Duomo e quella della Fontana delle tette. Tra gli spazi commerciali in vendita, poi, c'è anche la struttura di un ex supermercato lungo la castellana (1,7 milioni), quella di un ristorante nella zona del laghetto Antille (580mila euro) e un circolo sportivo nella zona di San Paolo (500mila euro).

GLI AFFITTI

Il peso si fa sentire pure sugli affitti. Il canone medio per un negozio lungo le vie di passaggio in centro è di 720 euro al mese per metro quadrato. Ecco da dove saltano fuori le richieste da 30mila euro al mese. L'andamento viene confermato dai dati di Ascom-Confcommercio di Treviso. Ed è proprio da qui che parte un grido d'allarme. «Siamo davanti a un bivio: o scegliamo di assecondare il mercato, che spinge verso le grandi catene, oppure bisogna intervenire per cercare di bilanciarlo, almeno in parte mette in chiaro Capraro se si crede, se l'amministrazione crede, che il centro di Treviso possa distinguersi per la presenza di piccoli negozi caratteristici, punti vendita tipici, è necessario avviare una serie di politiche attive a sostegno del commercio».

GLI STRUMENTI

Come? «Facilitando e sburocratizzando le cose per i negozi storici, aperti da oltre 40 anni, in modo che possano continuare a lavorare per tanti altri anni ancora specifica il presidente e di pari passo definendo dei bandi che favoriscano le nuove aperture di negozi in grado di caratterizzare l'offerta commerciale in città». Va detto che neppure nello stesso centro è tutto uguale sul fronte delle richieste economiche. «A livello commerciale, ci sono tante Treviso, anche all'interno delle mura», sottolinea Capraro. Stando ai dati dell'Agenzia delle Entrate, la quotazione per un locale commerciale all'interno delle mura è scesa da un massimo di 4.100 euro nel periodo pre-Covid a 2.400 euro a metro quadrato. Ma nelle realtà quotidiana le cose sembrano diverse. Ancora di più se si parla di affitti. «Il rapporto tra vendita e locazione di negozi a Treviso è decisamente più alto che altrove tira le fila il presidente di Ascom-Confcommercio del capoluogo l'impatto dei 720 euro di affitto al metro quadrato a fronte dei 3.500 euro richiesti per l'acquisto è molto superiore ai 100 euro di affitto a fronte di 900 euro per l'acquisizione chiesti altrove». Il riferimento è al prezzo medio per gli esercizi commerciali nei quartieri di Treviso. Fuori dalle mura si viaggia infatti tra i 900 euro e i 1.200 euro al metro quadrato per la compravendita e tra i 108 e i 144 euro al metro quadrato per l'affitto. La situazione si normalizza nell'hinterland. Per l'acquisto di un negozio tra Villorba, Ponzano, Spresiano, Maserada e così via si resta sui mille euro a metro quadrato. Mentre l'affitto qui balla sui 100 euro al mese.