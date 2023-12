MASERADA (TREVISO) - Il marchio Manai va all’asta. Il 10 gennaio ci sarà il primo tentativo di vendita dello storico marchio trevigiano della moda per i più piccoli.

La perizia aveva indicato un valore iniziale del marchio in questione pari a quasi 39mila euro. Nella stessa valutazione, però, di seguito l’importo è stato ridimensionato fino a 19mila euro alla luce della particolare specificità, che di fatto riduce le possibilità di ricavare il massimo. E alla fine il prezzo a base d’asta per il marchio Manai è stato fissato a 12mila euro.