MOTTA DI LIVENZA - Pompeo Visotto, 66 anni di Meduna, rimane sotto osservazione in ospedale a Treviso dopo l'urto con un'auto avvenuto nella mattinata di mercoledì: potrebbe essere dimesso a giorni. L'uomo, notissimo industriale, stava correndo a bordo strada quando, per cause in corso di accertamento, è stato urtato da un'auto che procedeva con tutta probabilità nello stesso senso di marcia (dettaglio da confermare). L'episodio è accaduto alle 7 del mattino in via Bosco Albaredo. Quel tratto di strada proprio di recente era stato oggetto di una corposa riqualificazione in quanto dissestata. Era stata ricalibrata ed asfaltata da cima a fondo.

L'URTO

Visotto è stato urtato da un'autovettura Peugeot condotta da un 60enne di nazionalità italiana, che peraltro, una volta accaduto l'incidente, si è fermato e ha lanciato l'allarme per attivare dei soccorsi. Immediato l'arrivo del personale sanitario. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale a Treviso, i medici hanno riscontrato ferite a una caviglia, a un dito e contusioni alla testa, a causa della caduta. Fortunatamente l'imprenditore non è in pericolo di vita e le dimissioni potrebbero arrivare già tra qualche giorno. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118 giunti da Oderzo con un'ambulanza, era accorsa anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi di legge e per la ricostruzione della dinamica, tutt'ora al vaglio.

LE REAZIONI

La notizia si era sparsa in paese in un battibaleno in quanto Pompeo Visotto è notissimo. Fa parte della famiglia che guida la conosciuta catena di supermercati: molta la preoccupazione da parte dei tanti amici e conoscenti che hanno voluto subito sincerarsi delle sue condizioni di salute. D'altra parte la storia dell'azienda va di pari passo con quella della famiglia e del paese: nel 1959 i Visotto diventano proprietari dell'osteria e del negozio di alimentari del luogo. Passano circa 10 anni prima di aprire il secondo negozio a Pasiano di Pordenone. Altri punti vendita nascono poi nel corso del tempo, con insegna Europa, nella stessa Meduna di Livenza, a Portogruaro e a Oderzo. Nel 1987 viene aperto a Motta di Livenza il "Mottamercato". Poi gli altri negozi che si diffondono a Cordenons, Bibione, San Stino di Livenza, Ponte di Piave, Villotta, Buia, Budoia, Ceggia e Maserada. Di recente l'apertura a Pieve di Soligo.