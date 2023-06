CONEGLIANO (TREVISO) - Non ce l’ha fatta Marco Zorgno, 23 anni, residente in via delle Betulle, nel quartiere di Campolongo. Il giovane era rimasto vittima di un tremendo incidente stradale lo scorso 18 maggio. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime; ha lottato per venti giorni, si è spento sabato mattina all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Troppo gravi le lesioni riportate. La famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. Quel giovedì il giovane coneglianese era in sella alla sua motocicletta e stava percorrendo la statale Alemagna, rientrando da un giro nel bellunese quando, in territorio di Vittorio Veneto nel tratto tra Nove e San Lorenzo, un’automobile Hyundai da un accesso carraio privato si era immessa in strada, travolgendolo. Pare che l’automobilista non si fosse accorto della moto che stava sopraggiungendo.



L’IMPATTO

Marco Zorgno non aveva potuto far nulla per evitare l’impatto, venendo sbalzato di sella e catapultato con violenza sull’asfalto, con la moto finita in un terreno a diversi metri di distanza. Le condizioni del 23enne erano apparse disperate, era stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con l’elicottero del Suem . Malgrado le cure dei sanitari, il giovane non ce l’ha fatta. La Procura di Treviso aprirà ora un fascicolo per omicidio stradale a carico dell’automobilista conducente la Hyundai. Profondo il cordoglio in tutta la città e nel quartiere di Campolongo dove la famiglia del giovane è piuttosto conosciuta.



LA VICINANZA

«La città di Conegliano si stringe ai genitori, ai parenti, agli amici di Marco Zorgno – dice il sindaco Fabio Chies - I giorni appena trascorsi, con il giovane in ospedale, sono stati molto duri per la famiglia e i prossimi lo saranno ancor di più. Vogliamo essere loro vicini». «Nei prossimi giorni – aggiunge Primo Longo, assessore allo sport coneglianese – andrò a far visita ai genitori di Marco. Abito nel loro stesso quartiere, desidero andare di persona ad esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale. E’ una vicenda molto triste che ha segnato nel profondo la nostra comunità».