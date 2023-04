Schianto sull'Alemagna con la Ducati Panigale, 55enne in pericolo di vita, ferita una donna

VITTORIO VENETO - Due schianti in moto in due ore e tre feriti gravi. È il bilancio della domenica pomeriggio sulle strade della Marca. ll primo schianto è avvenuto poco dopo le 16 sull'Alemagna, l’arteria che collega Vittorio Veneto a Belluno. La Ducati Panigale con a bordo un 55enne di Quarto d'Altino e una 54enne colombiana stava viaggiando verso il centro di Vittorio Veneto quando il conducente ne ha perso il controllo. Un malore, o forse una distrazione: saranno le indagini condotte dai carabinieri a chiarire le cause dello schianto. Sta di fatto che la moto è uscita di strada e i due sono stati disarcionati cadendo rovinosamente a terra in un terreno a ridosso della carreggiata. Sul posto sono intervenute ambulanze, automedica e ben due elicotteri del Suem 118: Leone decollato da Treviso e Falco, arrivato da Pieve di Cadore (Belluno). L'uomo è stato intubato sul posto, la donna non è in pericolo di vita. Entrambi i feriti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Più tardi, nel secondo schianto, è finito all'ospedale, in gravi condizioni, un 30enne di Fonte che ha centrato con lo scooter un muretto a Crespano di Pieve del Grappa.