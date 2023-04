Centauro di 29 anni perde il controllo della moto e si schianta contro un mura di cinta: è grave

PIEVE DEL GRAPPA - Grave incidente in via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, Paderno, oggi 23 aprile 2023. Un giovane di 29 anni ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro un muro di cinta. E' stato soccorso da un'equipe automedica e dall'ambulanza e subito fatto decollare con l'elisoccorso di Treviso. E' ricoverato in gravi condizioni a Padova.