SILEA - Addio a Gippo Gatto. Il socio fondatore della Eurogroup, l'azienda di Silea specializzata in sistemi elettrici, tecnologici, di sicurezza e di telecomunicazione, si è spento lunedì 19 febbraio a 65 anni. Negli ultimi due mesi era stato costretto ad affrontare una grave malattia, che purtroppo ha fatto rapidamente il suo inesorabile corso. Il funerale sarà celebrato oggi, 23 febbraio, alle 15 nella chiesa santuario di Robegano. Il corteo funebre partirà mezz'ora prima dall'ospedale di Mestre. Gippo lascia la moglie Franca, le figlie Roberta, Linda e Giulia e i nipoti Massimiliano e Riccardo, oltre al fratello Franco. La stessa famiglia chiede di non portare fiori, ma eventualmente offerte che saranno raccolte a favore della ricerca sul cancro.

IL LUTTO

È tutta una comunità a piangere Gippo Gatto. Non ultima, quella legata all'azienda e al lavoro. «Ciao Gippo, grazie per tutto, fai buon viaggio», è il messaggio che campeggia nella pagina Facebook di Eurogroup Spa, ora listata a lutto. L'azienda conta più di 400 dipendenti e un fatturato che supera i 65 milioni di euro. Nel tempo è diventata un punto di riferimento nel settore: dagli impianti elettrici fino a quelli riguardanti la sicurezza, passando per i sistemi di illuminazione, a partire dai project financing con i Comuni, compreso quello di Treviso, per il rinnovo dell'illuminazione pubblica attraverso dispositivi a basso consumo. Gatto, di formazione elettrotecnico, dopo gli inizi come elettricista, l'ha accompagnata tra i mille cantieri e mille interventi. Tra questi, anche la cura degli impianti di aziende come Luxottica e i cantieri di Fondazione Cassamarca a Treviso.

IL CORDOGLIO

«È stato un campione di quella generazione di imprenditori che dopo la partenza come bravi artigiani hanno avuto una straordinaria visione, quella di fare più grande la loro azienda e con essa il Veneto - è il ricordo del governatore Luca Zaia - uno di quegli uomini che hanno imposto il ruolo produttivo della nostra regione sulla ribalta internazionale. Con la sua creatura, Eurogroup, ha precorso i tempi in tema di hi-tech e telecomunicazioni, dialogando con multinazionali e firmando realizzazioni tecnologiche divenute un modello». «Il mondo imprenditoriale perde con Gippo Gatto un riferimento importante e la nostra terra saluta un pezzo della sua storia migliore conclude il presidente della Regione esprimo le condoglianze ai familiari e anche ai suoi collaboratori che, dimostrando così tanto affetto e commozione, hanno sottolineato quale tempra di imprenditore hanno avuto alla guida dell'azienda».