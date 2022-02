Si è spento Giorgio Pietropoli, storico titolare della pizzeria Da Giorgio

TREVISO - Treviso piange la scomparsa di uno dei pizzaioli più conosciuti e apprezzati in città. Giorgio Pietropoli, storico titolare della Pizzeria Da Giorgio in Via Castagnole a Treviso, a due passi dallo stadio di rugby di Monigo, è difatti venuto a mancare all'affetto dei suoi cari a 85 anni d'età. «Giorgio non era solo uno dei più apprezzati pizzaioli trevigiani, ma un personaggio meraviglioso ed un amico – lo ricorda il sindaco Mario Conte – E’ inoltre stato un punto di riferimento con la sua mitica pizzeria, fra i locali più amati e frequentati per gustare una pizza in compagnia. Porgo dunque le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia».

«Giorgio era un'istituzione per Treviso, un personaggio unico per tutti noi – lo ricorda invece un amico nei social - Quanti ricordi legati alle pizze da bambino, sotto il palazzo del "Gazzettino" alle Stiore, e poi le partite a carte e a calcio. Una persona che ha accolto tantissime generazioni di trevigiani sempre con il sorriso». Una vita, la sua, vissuta sempre con il sorriso e una simpatia contagiosa. Indimenticato allenatore di calcio dell’Indomita e arbitro per anni alla "Gaeossada" tra contrade a San Giuseppe (storico torneo calcistico parrocchiale che prende il nome dalle “gaeosse”, ovvero le scarpe con lo zoccolo di legno che usavano una volta i contadini per andare nei campi), era solito presentarsi sempre in “braghe corte, scarpe coi tacchetti senza calzini e maniche corte anche se pioveva”.

Considerato da tutti come “un uomo di una volta”, Pietropoli per tanti anni era stato soprannominato il “Giorgio del pan” visto che era solito portare il pane fresco di casa in casa. Persona simpatica e disponibile, oltre che gran lavoratrice, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che nel tempo hanno potuto gustarsi le sue pizze speciali.