SAN PIETRO DI FELETTO - Sarà dato domani, 18 febbraio, l'ultimo saluto a Pietro Casagrande, Biaset, 66 anni, stroncato da un malore. L'uomo, che da dieci anni abitava a Santa Lucia di Piave, è stato trovato morto in casa martedì mattina.

A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni vicini di casa che hanno notato i balconi della stanza dove dormiva ancora chiusi e si sono allarmati. Inoltre gli amici hanno fatto presente che non rispondeva ai messaggi dalla sera del giorno prima. Una volta entrati nell'abitazione c'è stata la tragica scoperta. Quando i soccorsi sono arrivati nell'abitazione, non hanno potuto fare altro che constare il decesso dell'uomo, probabilmente stroncato da un arresto cardiaco. Agente di commercio nel campo delle vernici e dirigente in diverse società calcistiche, Casagrande era molto conosciuto in zona. Era un grande appassionato di calcio, era stato dirigente della Pievigina nei periodi in cui la formazione aveva militato tra le serie C e D, e aveva fatto il direttore sportivo in altre società dilettantistiche, tra le quali il Cordignano. Gli amici lo ricordano come una persona di compagnia, amorevole e molto buona. Lascia il figlio Luca, la moglie e il fratello Mario.

I funerali avranno luogo domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Feletto. Alle 14.30, prima delle esequie, verrà recitato il santo rosario. La famiglia ha espresso il desiderio di ricevere non fiori ma opere di bene.