TREVISO - ​La piazza trevigiana piange uno dei suoi volti più noti: Mariano Conte, 54 anni, una vita passata a lavorare nei negozi e nei locali della città. È morto in ospedale dopo un delicatissimo intervento. Da tre anni stava lottando contro un male difficilmente curabile e aveva deciso di sottoporsi a un intervento ad altissimo rischio. Purtroppo il suo fisico non ha retto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, così come la tristezza e il cordoglio. Mariano aveva lavorato per tanti anni nella Security di vari locali cittadini: sempre allegro, affabile, gentile. Con lui non si è verificato mai un problema. Poi, proprio per motivi di salute, ha dovuto rinunciare a un lavoro che amava molto. Ha però continuato a lavorare per i negozi più rinomati della città, sempre confermando le sue doti, sempre raccogliendo stima e consenso.

La sua morte ha colpito molto anche il vicesindaco Alessandro Manera, molto vicino a Mariano Conte. Lo ha voluto salutare con un post nei suoi profilii social: «Te ne sei andato così improvvisamente e mi mancheranno tanto i tuoi rimbrotti, i tuoi suggerimenti, le tue telefonate e i nostri “caffè” - ha ricordato Manera - nessuno muore mai completamente, c’è sempre qualche cosa di lui che rimane vivo dentro di noi. Buon viaggio Mariano, amico mio, ricorderò sempre un tuo messaggio commentando una mia foto: “te si come mi, tutti pensa “che no ridemo mai e no xe proprio vero, noialtri sganassemo”».