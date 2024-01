Arianna Mihajlovic in lacrime a Verissimo ricorda Sinisa: «Non gli ho detto che stava morendo. Vedere il terrore nei suoi occhi mi ha scioccato»

«È stato un anno difficilissimo i primi mesi era scioccata non riuscivo a fare nulla», Arianna Mihajlovic parla a Verissimo della morte del marito a distanza di un anno da quel 16 dicembre 2022. «Ho capito che dovevo andare avanti altrimenti sarei morta anche io l'ho fatto per i miei figli e per onorare la memoria di Sinisa che era un combattente e ha amato la vita».