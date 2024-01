David Gail, morto l'attore di Beverly Hills 90210: aveva 58 anni. L'annuncio della sorella: «Eri la mia spalla»

E' morto l'attore David Gail, celebre per il suo ruolo in 'Beverly Hills 90210'. L'attore è scomparso a 58 anni. La sorella di Gail, Katie Colmenares, ha condiviso la notizia del suo decesso su Instagram. «C'è stato a malapena un giorno nella mia vita in cui non sei stato con me al mio fianco, sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque mi volesse», ha scritto, accanto a una foto di loro due abbracciati. Non sono state fornite cause di morte o ulteriori dettagli.

Chi era

David Gail ha interpretato Stuart Carson in 'Beverly Hills 90210', ossia il fidanzato di Brenda (Shannen Doherty). Il suo ruolo più importante è stato nello show spin-off di “General Hospital” “Port Charles”, in cui è apparso nei panni del Dr. Joe Scanlon in 216 episodi. David Gail era nato nello Stato della Florida il 27 febbraio 1965. Per la sua bellezza giovanile, riuscì a ottenere ruoli nei principali show televisivi degli anni '80 e degli anni '90. Il personaggio di Stuart Carson colpì particolarmente perché interagì con quello interpretato da Shannen Doherty, Brenda Walsh.

Nella quarta stagione di Beverly Hills 90210, il personaggio di Brenda conosce Stuart a un appuntamento al buio e da quel momento se ne innamora. La storia va avanti fino a quando Stuart non chiede a Brenda di sposarlo, ma Dylan rivela a Brandon che Stuart è uno spacciatore. Così, è proprio Brandon che riesce a sventare il matrimonio, organizzato a Las Vegas, in uno storico episodio.

Le cause della morte

Oltre a Beverly Hills 90210, l’attore ha recitato nella soap opera Port Charles, indossando i panni del dottor Joe Scanlon, e in Savannah, dove ha prestato il volto al personaggio di Dean Collins. Ha inoltre recitato in ER-Medici in prima linea. Nel 2002 è apparso accanto a Bradley Cooper nella commedia romantica Una ragazza per due. Tra i lavori più recenti quello nel 2019 da doppiatore nel videogioco Blacksad: Under the Skin. Negli ultimi anni si era infatti allontanato gradualmente dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. Ignote, ad oggi, le cause della morte di David Gail.