Morto il dottor Piergiorgio Settembrini, uno dei luminari italiani della chirurgia vascolare e dell'angiologia. Avrebbe compiuto 80 anni il 9 aprile

VILLORBA (TREVISO) - Morto il chirurgo trevigiano Piergiorgio Settembrini, uno dei luminari italiani della chirurgia vascolare e della angiologia. Originario di Villorba, Settembrini era nato il 9 aprile del 1944 e domani avrebbe compiuto 80 anni. Si è spento a Milano. L'ultimo saluto sarà dato domani, 9 aprile, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Illasi (Verona).

Chi era il dottor Settembrini

Lunga carriera di ricercatore delle patoloie che colpiscono i vasi sanguigni e quelli linfatici, specialista di chirurgia generale, vascolare e toracico-polmonare, nel 1980 Settembrini ha iniziato la sua attività di docente alla Facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano, dove dal 1990 al 2014 è stato professore ordinario di chirurgia vascolare. Nel 1997 ha fondato la Divisione di Chirurgia Vascolare dell’ospedale San Carlo Borromeo di Milano di cui è stato direttore fino all’ottobre 2014.

Presidente della Fondazione Emilio Trabucchi dal novembre 2017, Settembrini si era laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1968 discutendo una tesi sperimentale nell'Istituto di Patologia Generale diretto dal professore Aloisi. Nel 1970 entrò a far parte dell'Istituto di Patologia Chirurgica di Padova, diretto dal professore Giuseppe Pezzuoli e nel 1972 è stato assistente scientifico presso l'Istituto di Chirurgia Vascolare e dei Trapianti dellìUniversità di Utrecht (Olanda) per perfezionare la conoscenza degli aspetti diagnostici e delle tecniche ricostruttive delle arterie viscerali.