Lutto nell'Israa. E’ morta l’ex assessore Ivonne Tordini

TREVISO – Lutto nel mondo della politica e nell’associazionismo trevigiano. E’ morta Ivonne Tordini, ex assessore al Sociale di Treviso, riferimento dell’Israa, presidente del Gruppo anziani di Treviso e componente di Angeli della notte, associazione che svolge turni notturni per assistenza in ospedale. La notizia della sua scomparsa ha lasciato attoniti ex colleghi e amministratori. Nata a Bologna nel 1941, è stata per 40 anni dipendente dalla Provincia di Treviso, dove ha coperto incarichi vari, fra i quali Capo di Gabinetto del Presidente. Tra il 1985 ed i 1992 è stata consigliere comunale e assessore del comune di Treviso.

IL CORDOGLIO

«Il Presidente Mauro Michielon con il Direttore Giorgio Pavan e il cda di ISRAA e tutti i collaboratori, con grande dolore, comunicano che nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo è venuta a mancare all’età di 82 anni la consigliera del cda di ISRAA Ivonne Tordini - ha fatto sapere domenica pomeriggo l'Isrra in una nota -. Ci piace ricordare, con orgoglio, come Ivonne negli ultimi 3 anni avesse fatto di ISRAA la sua nuova famiglia, tanto da venire a risiedere, in locazione, presso il cohousing in Piazzale Burchiellati. In questi anni Ivonne si è sempre fatta apprezzare per la sua intelligenza e generosità, unita ad una sottile ironia e per un dinamismo del fare, sempre a favore della collettività trevigiana. E’ stata anche promotrice del Presepe del Borgo, di cui andava molto fiera, che ha fatto bella mostra presso il chiostro dell’ex Casa di Riposo Umberto I°, composto da immagini in legno a grandezza naturale. Le immagini sono state dipinte dagli anziani dell’associazione Gruppo Anziani Treviso (GAT), di cui è stata Presidente per ben 16 anni; associazione che ha donato, tra l’altro, un finanziamento importante per la ristrutturazione della Sala Agorà, sita nel complesso Umberto I°.Il segno tangibile del suo operato lo si è potuto verificare in questi mesi di malattia sia ospedaliera che residenziale, in cui accanto a lei sono state sempre presenti moltissime persone che non l’hanno mai fatta sentire sola, tra cui alcuni dipendenti di ISRAA a lei particolarmente affezionati. Dal 27 gennaio 2020 ad oggi è stata membro del Consiglio di Amministrazione di ISRAA. Certamente lascia un vuoto in ISRAA, ma ancor più una testimonianza e una idea dei servizi alla comunità che abbiamo fatto nostra e che cercheremo insieme di portare avanti».