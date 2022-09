MONTEBELLUNA - Da quando aveva 14 fino a quando ne ha compiuti 80 ha sempre lavorato nel suo negozio di barbiere di via Montegrappa, all'incirca di fronte alla Terrazza. Ha amato profondamente il suo lavoro e sempre coccolato i suoi clienti, spesso diventati anche amici. Quasi una seconda famiglia. Per questo la notizia della morte, avvenuta martedì a 88 anni, di Alfonso Casagrande ha suscitato commozione e nel contempo nostalgia per un pezzo di storia di Montebelluna che se ne va e per la perdita di una persona raffinata e signorile nei modi.



IL CORDOGLIO

Bellissimo il messaggio con cui Maurizio Deon su Vivere Montebelluna lo ha dipinto: «La storia di Montebelluna passa anche per la sua Barberia - ha scritto Deon - Si è preso cura della mia barba e dei miei capelli per oltre 45 anni e credo che tutti (i maschi almeno) siano passati almeno una volta per il suo negozio. Aveva un modo di fare cortese, quella cortesia che ricorda altri tempi che oggi abbiamo perso. Sempre nel mio cuore come il mio barbiere. Ancora oggi quando passo davanti al suo negozio non posso fare a meno di rivolgere un pensiero ad Alfonso. E ricordo anche Vittorio quando andava a dargli una mano e tutti i suoi aiutanti molti dei quali hanno aperto poi un negozio loro. Un Maestro! Un abbraccio». Un abbraccio arrivato anche dai suoi colleghi, come ad esempio Vanni Zanesco o Antonella Bordin, che ne hanno ricordato la pacatezza e l'abilità nel lavoro.



IL RICORDO

«Il papà, che era originario di Posmon, ha iniziato a lavorare da ragazzino, aveva a 14 anni - ricorda la figlia Michela - Poi si è messo in proprio. Anche dopo che, a ottant'anni, ha ceduto l'attività, per un periodo ha continuato a frequentare il negozio, dove c'erano tanti suoi clienti. È sempre stato molto attivo nel suo lavoro, tenendo anche corsi di barbiere e collaborando con gli artigiani». L'altro suo grande amore era la famiglia. Con la moglie Antonietta ha condiviso un viaggio lungo 62 anni e con lei ha dormito fino all'ultima notte. Lucido e consapevole, grato alla figlia che definiva il suo angelo custode. «Lunedì sera - ricorda la figlia - avevano guardato assieme i fuochi del palio dalla terrazza del condominio Kennedy, dove abitavano. La mattina la mamma lo ha sentito fare un colpo di tosse e gli ha chiesto se avesse preso freddo. È stato il suo ultimo segno di vita». Purtroppo, la morte ha impedito ad Alfonso di partecipare al matrimonio della nipote, che si svolgerà domenica. Un evento cui teneva moltissimo e per il quale aveva studiato accuratamente anche il look, che porterà con sé nell'ultimo viaggio. Alfonso Casagrande oltre alla la moglie Antonietta, lascia figli Michela con Mauro e Vittorio con Patrizia, i nipoti Laura e Andrea. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 11 nel Duomo di Montebelluna.