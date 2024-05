Treviso. Ragazzino di 12 anni rapinato da una baby gang. Gli hanno rubato le scarpe da ginnastica: è tornato a casa scalzo sotto la pioggia

TREVISO - Rapinato a 12 anni in pieno centro a Treviso da tre ragazzini poco più grandi di lui. La baby gang lo ha derubato delle scarpe da ginnastica, costringendolo a tornare a casa scalzo sotto la pioggia battente. Prima di lasciarlo andare, l'ultimo sfregio: gli hanno fatto una foto che suonava come un avvertimento.

Della serie: «Sappiamo chi sei, guai a te se parli».

L'episodio è successo mercoledì pomeriggio, 15 maggio. Il ragazzino, studente di seconda media, è sceso dall'autobus in piazza Vittoria e si è incamminato verso la stazione dei treni, diretto verso casa. Sotto il portico delle Poste c'era un gruppetto di ragazzi. La gang lo punta e inizia a seguirlo: all'altezza di via Zara i malintenzionati gli si scagliano addosso: lo prendono per il collo e lo minacciano. Vogliono soldi e cellulare, ma il ragazzo non ha nulla di tutto ciò. Così ripiegano sulle scarpe da ginnastica. Uno dei rapinatori le indossa subito, poi la gang si allontana.

Il ragazzo, scosso e spaventato, è stato soccorso da una giovane donna e riaccompagnato a casa da una pattuglia dei carabinieri che passava di lì. Il 12enne ha raccontato tutto sia ai genitori che ai militari dell'Arma. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere presenti nella zona: la baby gang potrebbe avere le ore contate.